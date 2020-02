Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté se zaměřují na bezpečnost chodců

BLANENSKO: Probíhá akce na nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

Během tohoto týdne, a to od pondělí 10. února 2020, probíhá na Blanensku dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřená zejména na chodce. Kontrolujeme, zda se nejen pěší chovají v silničním provozu tak, jak by měli. S policisty se můžete setkat především v blízkostech přechodů a u železničních přejezdů. Společně proběhla také preventivní akce se zástupcem z BESIPu, a to v úterý 11. února v Rájci Jestřebí. Upozorňovali jsme účastníky provozu na jejich nejčastější nešvary. Každý oslovený obdržel navíc reflexní dárek.

Policejní hlídky se zaměřují také na chodce, kteří se pohybují na komunikaci za snížené viditelnosti mimo obec bez reflexních prvků. V průběhu akce jsme se prozatím nesetkali s chodci, kteří by na neosvětlenou silnici vstoupili bez viditelného reflexního prvku. Při prováděných kontrolách v obcích, např. v Mladkově, v Benešově u Boskovic nebo v Doubravici nad Svitavou, jsme oslovili také ty, kteří se pohybovali na osvětlené komunikaci, ale v tmavém oblečení. Místní od nás obdrželi reflexní pásky s doporučením, že i v obci mají svůj význam. Také zde totiž mohou být místa, kde není chodník nebo se zde nenachází veřejné osvětlení.

Policisté na Blanensku od nového roku řešili již pět dopravních nehod s účastí chodce. Navíc snížená viditelnost bývá velmi častou příčinou nehod. Znovu apelujeme na chodce, aby dodržovali zákonem stanovenou povinnost v návaznosti na reflexní prvky. Vždyť jde hlavně o jejich bezpečnost! Zároveň doporučujeme, aby chodci s ohledem na svou bezpečnost za snížené viditelnosti (v noci, za soumraku, za svítání, při silném dešti, sněžení, apod.) používali reflexní prvky také v obci. Zvyšují totiž světelný kontrast vůči pozadí a hlavně prodlužují vzdálenost viditelnosti chodců až na 200 m.

por. Lenka Koryťáková, 12. února 2020

