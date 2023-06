Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

ZNOVU A ZNOVU... Opět další lidé uvěřili podvodníkům a přišli o své úspory

MŘ Ostrava - kybernetické útoky

Policisté napříč Moravskoslezským krajem neustále přijímají oznámení o podvodných jednáních. Modus operandi se sice někdy liší, ale výsledek je úplně stejný… důvěřivé osoby přišly o peníze. V minulém týdnu ostravští kriminalisté řešili hned dva případy podvodů, které měly společného volajícího - „pana Čuříka“.

V prvním případě se jedná o štěstí v neštěstí. Díky náhodné ženě, která vzhledem ke svému pracovnímu zařazení je seznámena s bezpečnostními riziky v oblasti kryptoměn, zachránila téměř 230.000 korunu 59leté ženě. Ta v minulých dnech přijala telefon od údajné pracovnice banky. Žena se představila jako Marcela Žáková a sdělila jí, že volá kvůli zažádanému úvěru. Vzhledem k tomu, že poškozená o žádnou půjčku nežádala, obávala se, že se stala obětí podvodného jednání. Údajná bankovní úřednice ji ujistila, že zneužití osobních údajů oznámí jak policistům, tak bance a ta ji bude kontaktovat. Jak žena řekla, tak se stalo. Během stejného dne jí volal muž, který se představil jako pan Čuřík. Uvedl, že je z bezpečnostního oddělení banky a její účet byl napaden. Povedlo se mu ženu tak zmanipulovat, že šla vybrat všechny peníze ze svého účtu. Po celou dobu s ní komunikoval jak po telefonu, tak přes aplikaci WhatsApp. Sdělil jí, že bude nejbezpečnější vklad peněz na rezervní účet a tím své úspory zachrání. Dále ji ujistil, že jakmile pominou bezpečnostní rizika, peníze jí budou vráceny zpět na účet. Poškozená žena poslouchala instrukce natolik, že šla do nákupního centra a chtěla po částech vložit peníze do bitcoinového bankomatu. Po celou dobu měla údajného pána Čuříka na telefonu a dokonce i ve chvíli, kdy ji oslovila náhodná kolemjdoucí žena. Ta ji upozornila, aby peníze nikde nevkládala, že se určitě jedná o podvod, proto hned volala na linku 158 a věc oznámila. Po chvilce na místo přijeli policisté a ženě nakonec vklad peněz do bitcoinmatu rozmluvili. Následně ji převezli na policejní služebnu.

Kriminalisté z Vítkovic zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Velké poděkování patří právě ženě, která byla ve správnou dobu na správném místě. Svou duchapřítomností zachránila poškozené úspory a nevzdala to i přesto, že 59letá žena jí vůbec nevěřila.

V druhém případě už takové štěstí o rok mladší žena neměla. Stejný modus operandi, stejná jména, stejný příběh. Vše začalo hovorem od ženy, která se představila jako pracovnice banky. Opět sjednaná půjčka, která nebyla dokončena. A příběh úplně totožný. Následoval hovor od pana Čuříka, který je údajný „pracovník bezpečnostního oddělení“. Ten 58leté ženě uvedl, že její účet byl napaden, a proto je nutné provést zabezpečení peněz. Poté se s ní v telefonu rozloučil slovy, že nikomu nemá nic říkat a ani nikde volat, že všechny hovory jsou nahrávány, že ji sám bude kontaktovat. Netrvalo to dlouho a opět ženu kontaktoval. Následovaly instrukce. Žena šla do banky a ze svých účtů vybrala všechny úspory, tedy něco málo přes 1.300.000 korun. Poškozená po celou dobu měla pana „Čuříka“ na telefonu. Když chtěla s penězi jít domů, tak ji zastavil, že peníze jsou zasažené trestnou činností a musí je vložit do speciálního zabezpečovacího elektronického účtu, o jehož aktivaci ji informoval v mailu. Poté ji poslal do nákupního centra v Ostravě-Vítkovicích, kde jí přesně řekl, kde se nachází bitcoinmat. Následně si poškozenou k telefonu převzal údajný kolega Jelínek, který začal posílat přes WhatsApp QR kódy a instruoval ji, jak vkládat peníze. Ženě to prý v jeden okamžik přišlo zvláštní, proto chtěla mluvit s policistou. Jak si přála, tak se stalo. Okamžitě jí na mobil volalo číslo s předvolbou 974, proto hovor přijala a hovořila se slovensky mluvícím mužem, který uvedl, že je policista z Prahy a že má na starosti její případ. Jak žena u výslechu uvedla, hovor ji měl uklidnit. Znovu se spojila s panem Jelínkem a pokračovala ve vkládání peněz do bitcoinmatu. Vzhledem k tomu, že nastaly komplikace s tímto bankomatem, žena vše přerušila a domluvila se s mužem po telefonu, že zbytek peněz vloží následující den. Opravdu se tak stalo a poškozená přišla druhý den a opět byla v kontaktu s panem Jelínkem a Čuřikem a vklady do bitcoinmatu dokončila. Celkem tam za ty dva dny vložila přes 1.300.000 korun. Další den se snažila dovolat zpět na telefonní čísla, kdy už s ní nikdo nechtěl mluvit. Až poté se doma svěřila manželovi a nakonec šla vše oznámit na policii.

Komisař z oddělení hospodářské kriminality zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co z toho plyne a co bychom chtěli znovu připomenout:

Kybernetická kriminalita již dávno necílí jen na seniory a osamělé lidi, ale pachatelé se zaměřují na širokou veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně a škody jdou do stovek milionů.

Pachatelé se při těchto útocích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nejrůznějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časové tísně pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční transakce. Mezi nejčastější podvodné legendy patří:

Podvodné navolávání: pachatelé se vydávají například za bankéře, policisty, pracovníky technické podpory a snaží se z lidí pod vlivem strachu vylákat peníze, nebo vzdálený přístup do zařízení oběti, který následně zneužije.

Nabídka výhodných investic: přesvědčivá lákavá reklama a manipulativní jednání. Cílem pachatele je vylákat z oběti co možná nejvíce finančních prostředků a využívá k tomu přirozenou ziskuchtivost každého z nás.

Základní rady, jak nenaletět:

Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, koho neznáš a zcela mu nedůvěřuješ.

Pamatuj si, že pachatelé dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, či e-mailovou adresu.

Jedním ze základních pravidel je nikdy nikomu nesdělovat hesla k internetovému bankovnictví.

Na podezřelé SMS zprávy nikdy nereagujte. Vaše banka by po vás přístupové údaje či hesla skrze SMS zprávu nikdy nepožadovala.

Naletěli jste podvodníkovi, klikli jste na falešný e-mail nebo jste někomu sdělili své údaje? Ihned zavolejte kontaktnímu centru své banky a požádejte o zablokování on-line bankovnictví a o změnu přihlašovacích údajů. Vše ihned ohlaste na policii.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro Vás připlavili nové edukační video zaměřené na podvody v a trestné činy spojených se zneužitím důvěry osob, které měly zájem investovat do kryptoměn. Jedná se o video z preventivního projektu s názvem „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“.

https://www.youtube.com/watch?v=KrfSfIVycYo&list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx&index=17&ab_channel=Policie%C4%8CR

dne 2. června 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem