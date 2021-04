Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zničená fotbalová střídačka

SVITAVSKO - Pokud by mělo v dohledné době dojít k fotbalovému zápasu v Moravské Třebové, nejspíš by fotbalisté sedící na střídačce v případě deštivého dne mohli zmoknout podobně jako ti na hřišti. Proč? Opláštění střídačky se dle svědka stalo terčem dvou chlapců, kteří si z polyuretanového průsvitného materiálu doslova vykopali štíty k šermování. Jakmile na ně svědek vyběhl, dali se na útěk.

J zničená střídačkaejich totožnost už známe, jde o chlapce mladšího 15 let, druhý je o rok starší, tudíž mladistvý. Opláštění z polykarbonátu údajně vymlátili tyčemi, údery pěstmi a kopy, z další součásti střídačky jim posloužily jako meče a štíty k šermířskému souboji.

Nyní mají co dočinění s výtržnictvím a poškození cizí věci. Vzhledem k jejich věku (ačkoliv to jsou vrstevníci) je v případě uznání proviněné každý z nich ohrožen jiným následkem. U mladistvého se horní trestní sazba krátí na ½, dítěti mladšímu patnácti let může být uloženo výchovné opatření.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

9. dubna 2021

vytisknout e-mailem