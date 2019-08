Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zneužil důvěry a odcizil peníze

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – venkov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody místnímu osmadvacetiletému muži.

Vzhledem k tomu, že muž neměl kde bydlet, tak ho na začátku tohoto měsíce vzal do svého rodinného domu v malé obci na Chebsku jeho čtyřicetiletý známý. S tím byl domluven, že v domě bude pouze tehdy, když tam bude i on. Osmadvacetiletý muž ale v sobotu 3. 8. 2019 ve večerních hodinách využil toho, že v domě zrovna nikdo není a do domu vnikl. Z toho měl nakonec odcizit finanční hotovost, kterou následně užil pro svoji potřebu. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 3 tisíce korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 8. 2019

