Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zneužil důvěřivosti svého strýce

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Jednostranně nevýhodnou smlouvou se obohatil o milion dvě stě čtyřicet tisíc korun.

Uherskohradišťští kriminalisté v minulých dnech obvinili padesátiletého muže z lichvy.

Ten využil nezkušenosti, důvěřivosti a zmanipulovatelnosti svého strýce, se kterým uzavřel v dubnu roku 2017 jednostranně nevýhodnou smlouvu ke koupi pozemku, jehož součástí byla i stavba rodinného domu. Uvedené nemovitosti zakoupil za částku padesát tisíc korun, ačkoliv si byl jednoznačně vědom, že reálná hodnota předmětných nemovitostí je daleko vyšší. Znalec svým posudkem vyčíslil nemovitosti na více jak jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun.

Synovci to však nestačilo, užíval také platební kartu svého strýce a to od roku 2017 po dobu pěti let. Z ní postupně odčerpal pro svoji potřebu čtyři sta šedesát tisíc korun.

Celková škoda se tak vyšplhala na jeden milion šest set padesát tisíc korun.

Obviněnému muži hrozí za trestné činy lichva, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až pět let za mřížemi.

15. listopadu 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem