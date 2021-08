Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Známý recidivista si šel tentokrát pro tablety do myčky

KOLÍNSKO – Po zadržení skončil v cele a poté ho soud poslal do vazební věznice.

V neděli 8. srpna po půl čtvrté odpoledne přijal operační důstojník na tísňové lince oznámení o pachateli krádeže v jednom z obchodních domů v Kolíně, který prošel se zbožím bez zaplacení přes pokladní zónu.

Šetřením policisté zjistili, že pro ně známý, 33letý recidivista, vešel v 15 hodin do prodejny v ulici Benešova, kde během patnácti minut odcizil čtyři balení tablet do myčky. Tři z nich vložil do svého batohu a jedno nesl v nákupním košíku. Poté přešel k samoobslužným pokladnám, kde zboží z košíku nenamarkoval, rovnou jej vložil do ruksaku a bez zaplacení odešel k východu obchodu. Tam ho zastavila ostraha a kontaktovala policii, která zloděje zadržela a převezla na policejní služebnu k potřebným služebním úkonům.

Třiatřicetiletého muže policisté eskortovali z cely před soud, který rozhodl o jeho převezení do vazební věznice.

Za trestný čin krádež, kterého se dopouštěl opakovaně, mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

11. srpna 2021

