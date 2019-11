Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Známému vykradl byt

MOST - Věděl, že není doma; Z prodejny odcizil cigarety a kasu; Muže na ulici oloupil o peníze.

Z prodejny zmizely cigarety i kasa

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže vloupáním 30letého muže z Litvínova. Ten měl v obci vniknout za použití násilí do jedné tamní prodejny, ze které měl odcizit různé tabákové zboží v hodnotě 68 tisíc korun a k tomu si přibral i kasu s finanční hotovostí. Celkem obviněný zanechal poškozenému škodu ve výši 90 tisíc korun. Odcizené kuřivo nebylo zajištěno, policie vypátrala prázdnou pokladnu. Kde skočily cigarety, obviněný policistům nesdělil. Muž je stíhán na svobodě.

Známému vykradl byt přes okno

Policisté z Mostu objasnili případ krádeže věcí z bytu v Mostě. Podle nich se měl do bytu v prvním patře panelového domu na sídlišti Zahradní vloupat 29letý muž z Mostu. Ten do bytu vnikl oknem, které bylo otevřeno na ventilaci. Uvnitř měl odcizit televizi, domácí kino, gril a další věci, vše v celkové hodnotě téměř třicet tisíc korun. Byt opustil stejnou cestou a lup údajně prodal na ulici náhodným zájemcům. Do bytu nepřišel jen tak, věděl komu patří i to, že se v bytě zrovna nikdo nenachází. Odcizené věci kriminalisté nezajistili. Mostečan byl obviněn z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Za krádež byl již v minulosti odsouzen a nyní si ve vězení odpykává jiný trest.

Muži nabízel cigarety, pak vytáhl nůž a chtěl peníze

Muž ve věku 20 let z Mostu čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže. V centru Mostu měl s nožem v ruce připravit muže, kterého neznal, o peníze. Obviněný muž zpočátku ve večerních hodinách u obchodního domu nabízel poškozenému ke koupi cigarety. Vylákal ho o kus dál a tam měl pod pohrůžkou užití násilí s nožem v ruce opakovaně po poškozeném požadovat vydání peněž. Muž mu z obavy o své zdraví vydal sto korun, které měl v peněžence. Lupič chtěl více a žádal vydání i drobných mincí. Celkem muže oloupil o 140 korun. Ke zranění poškozeného nedošlo. Obviněný je v současné době ve vězení pro výkon trestu. Za tuto loupež mu hrozí trest v rozmezí dva roky až deset let.

Most 12. listopadu 2019

prap. Ludmila Světláková

