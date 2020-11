Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Známého ve vlaku připravil o peníze

MOSTECKO - A ještě ho zbil, teď čelí obvinění z loupeže; Tři muže stíhá policie kvůli marihuaně.

Ze zvlášť závažného zločinu loupeže čelí obvinění 24letý muž z Chomutova. Ten měl ve vlaku jedoucího z Mostu na Chomutov v dopoledních hodinách požadovat po starším muži finanční hotovost. Poškozený mu hotovost odmítl vydat. Obviněný ho měl následně udeřit pěstí do hlavy a ten z obavy, že by útok pokračoval, mu ze své peněženky vydal necelých dvanáct tisíc, které vybral z bankomatu v Mostě v přítomnosti obviněného. Ten i po vydání peněž měl na poškozeného křičet a vyhrožovat mu zabitím. Proto poškozený raději odešel do jiného kupé. Lékařské ošetření napadený nevyhledal. Muži se znali. Obviněný totiž u poškozeného bydlel pár dnů před okradením v obci na Litvínovsku. Chomutovan byl minulý měsíc policisty zadržen a po obvinění byl propuštěn na svobodu.

Tři muži čelí kvůli marihuaně obvinění z trestných činů

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 42letého muže z Mostu. Ten měl doma v bytě vypěstovat nezjištěné množství rostlin konopí, které usušil a následně získal 235 g sušeného konopí s obsahem účinné látky, ačkoliv nemá k jakémukoliv nakládání s rostlinou konopí oprávnění. Policisté tento sušený materiál zajistili při domovní prohlídce v bytě a odvezli i 12 kusů rostlin konopí. Zajištěné věci policie odeslala k provedení odborné expertizy, kterou byla zjištěna přítomnost účinné látky v materiálu. Obviněný je stíhán na svobodě.

Z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu byl obviněn 50letý muž z Mostu. Ten měl v bytě v Mostě přechovávat neoprávněně pro vlastní potřebu nejméně 17 gramů sušeného konopí obsahující dle provedené analýzy účinnou látku. Mostečan je stíhán na svobodě a v případě odsouzení mu hrozí rok odnětí svobody.

Třetí Mostečan měl dle kriminalistů mosteckého Toxi týmu drogu distribuovat. Marihuanu měl v přesně nezjištěném období v letošním roce na různých místech v Mostě obstarat a následně prodat nejméně ve čtyřech případech. Stíhaného může soud potrestat až pětiletým trestem odnětí svobody. Policie 27letého muže z Mostu stíhá na svobodě.

Most 11. listopadu 2020

nprap. Ludmila Světláková

