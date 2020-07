Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Známého v jeho bytě okradl

MOSTECKO - Připravil ho o mobil i o peníze; Dva dealeři pervitinu čelí obvinění z trestného činu.

Dva dealeři pervitinu čelí obvinění z distribuce

Muž ve věku 34 let z Mostu měl dle policistů mosteckého Toxi týmu v Litvínově v letošním roce v měsíci květnu obstarat a následně zdarma poskytnout jinému přesně nezjištěné množství psychotropní látky metamfetamin. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a stíhá ho na svobodě.

Ze stejného přečinu čelí obvinění i 31letý muž z Mostu. Jak zjistili kriminalisté zabývající se drogovou kriminalitou, měl Mostečan loni i letos v období několika měsíců na různých místech města Mostu obstarat a prodat nejméně v devíti případech přesně nezjištěné množství metamfetaminu za různé finanční částky osobám z řad toxikomanů. Obvinění muži jsou stíháni na svobodě a soud je může v případě prokázání viny omezit na svobodě až na dobu pěti let.

Známého okradl v jeho bytě o mobil a peníze, ten ho pozval na návštěvu

Z přečinu krádeže čelí obvinění 25letý muž z Mostu. Ten měl okrást svého kamaráda v jeho bytě, kde ho připravil o mobilní telefon a peníze.

Ke krádeži mělo dojít v Mostě, kdež obviněný potkal svého známého na ulici. Dali se do řeči a známý ho neprozřetelně pozval k sobě domů na návštěvu. Během návštěvy však poškozený doma usnul. Když se probudil, tak návštěvník v bytě již nebyl. Po chvíli muž zjistil, že zmizel nejen známý, ale i mobilní telefon, který měl volně odložený v pokoji a z peněženky mu byla odcizena i finanční hotovost. Obviněný mobil odnesl do zastavárny, a protože si ho nevyzvedl, tak mobilní telefon již našel nového nezjištěného majitele a nebyl policií zajištěn. Mostečan se krádeže nedopustil poprvé. Byl již pro stejný čin odsouzen. A protože kradl v době nouzového stavu, tak mu za tuto krádež hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Most 22. července 2020

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem