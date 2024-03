Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Známého si „podal“ kvůli pár korunám

CHOMUTOVSKO - Policisté útočníka zadrželi a obvinili z loupeže; Zloděj dopaden.

Sáhnout k násilí se kvůli pár korunám neostýchal 46letý muž z Kadaně. Tento muž „bez domova“ se nejdřív dostal do konfliktu se svým 36letým známým, který je rovněž „na ulici“. V neobydleném objektu společně popíjeli. Starší z mužů pak měl vyzvat toho mladšího, aby mu dal 14 korun na víno. Ten však odmítal, tak na něho dotyčný začal křičet, posléze ho měl chytit za šálu a dát mu ránu pěstí do obličeje. Poškozený upadl na zem a útočník mu měl z pouzdra na krku odcizit 150 korun. Napadený utrpěl zranění nosu a byl zdravotníky převezen do nemocnice, agresora v blízkosti místa napadení následně nalezli a zadrželi přivolaní policisté. Skončil tedy v cele a vyšetřovatel ho obvinil ze spáchání trestného činu loupeže. U soudu mu v případě prokázání viny za toto násilné jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Zloděj dopaden

Policisté zjistili totožnost neznámého, který v Jirkově třikrát „navštívil“ pozemky u rodinných domů s cílem si něco odnést. Poprvé to bylo koncem února, kdy po půlnoci zamířil k domu v ulici Vančurova. Ke své smůle však z parapetu shodil truhlík, čímž na sebe upozornil obyvatele domu, který se v místnosti díval na televizi a šel se tedy podívat ven. Neznámý muž utekl přes zahradu, pokoj si však nedal a v březnu se znovu vydal do terénu. V průběhu jedné noci vnikl na dva pozemky rodinných domů v ulicích Horova a Bezručova, přičemž z jednoho z nich si odnesl aku řetězovou pilu v hodnotě 5 tisíc korun.

Už následující den se však kriminalistům podařilo zjistit totožnost neznámého muže, který se posléze k jednání přiznal. Policisté mu pak sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Již brzy se tak může vrátit do vězení, odkud byl teprve letos v polovině února propuštěn, když si odpykal nepodmíněný 30měsíční trest uložený také za majetkovou trestnou činnost.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 21. března 2024

