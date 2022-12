Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Známého recidivistu dopadli policisté přímo na místě činu

České Budějovice - I tentokrát má na svědomí hned několik vloupání do objektů či vozidel.

Policisté z obvodního oddělení v Týně nad Vltavou si připsali úspěšný zákrok, když 27. prosince v podvečerních hodinách vyjeli na základě oznámení všímavého svědka do Orlické ulice k jednomu místnímu obchodu. Bylo patrné, že se do prostor sklepa někdo dostal za použitíi násilí. Policisté po prohledání místa činu zjistili, že se zde pachatel stále ještě nachází a ihned ho zadrželi. Jednalo se o recidivistu (37 let) z Českobudějovicka. Do sklepa obchodu se vrátil v tomto dni dokonce dvakrát. Poprvé místo prohledal, podruhé se pokusil ukrást elektroniku za bezmála 10 000 korun. Měl však smůlu, policisté přijeli včas. Protože má tento pachatel na svědomí řadu dašlích skutků, převzali si celý případ českobudějovičtí kriminalisté, kteří muže obvinili z trestného činu krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tento pachatel skutečně nezahálel. Neměl problém s tím vloupat se během jednoho dne i do několika objektů či automobilů. Kradl prakticky vše, co mu přišlo pod ruku a co mělo nějakou hodnotu. Jednalo se o elektroniku, oblečení, peníze či obuv nebo kosmetku. Jen od začátku prosince má na svědomí hned 9 skutků převážně v Českých Budějovicích a v Týně nad Vltavou. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu v celkové výši přesahující částku 117 000 korun. Všechny tyto činy spáchal, ačkoliv byl za obdobné skutky v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán a v současné době byl ve zkušební době. Kriminalisté budou na tomto případu i nadále intenzivně pracovat a není vyloučeno, že toho má tento pachatel na svědomí ještě mnohem více. Pachatel je stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

29. prosince 2022

