Známe jméno lupiče, který v prosinci přepadl s pistolí pobočku pošty ve Cvikově

ČESKOLIPSKO - Kriminalistům se k činu přiznal.

Dne 7. prosince loňského roku kolem 13.20 vstoupil do pobočky České pošty ve Cvikově muž, kterému obličej zakrývala nasazená kapuce a nákrčník vytažený nad nos, takže mu byly vidět jen oči. Záhy se ukázalo, že to mělo svůj účel, protože tento podivný "zákazník" podstrčil pracovnici pošty u přepážky lísteček, na kterém bylo napsáno, že mu má v tichosti vydat peníze a nedělat problémy, protože má u sebe pistoli. Tu jí také ukázal.

V té době na pobočce seděla ještě její vedoucí, která byla zabraná do administrativy a hned si nevšimla, co se děje. Žádní další lidé se zde nenacházeli. Pracovnice u přepážky v obavě o svůj život lupičovi vydala několik desítek tisíc korun, se kterými odešel, aniž by jí ublížil. Českolipští kriminalisté zajistili na místě řadu stop, které je následně přivedly k závěru, že loupež na poštovním úřadu ve Cvikově má na svědomí stejný muž, který s pistolí v ruce přepadl 22.února letošního roku benzinovou čerpací stanici v Úštěku na Litoměřicku, a kterého policisté českolipské hlídkové služby zadrželi téhož dne na Českolipsku, když se po činu snažil našim litoměřickým kolegům ujet v osobním vozidle. O jeho dopadení jsme veřejnost informovali v tiskové zprávě, která obsahuje i videozáznam z jeho zadržení.

K loupeži na poště ve Cvikově se kriminalistům přiznal a vysvětlil ji tím, že mu jako ústeckému bezdomovci chyběly finanční prostředky. Na Českolipsko přijel loni v prosinci za svými příbuznými, ačkoliv měl v té době vykonávat trest odnětí svobody ve věznici, kam ho soud poslal za jeho předchozí majetkovou trestnou činnost na 14 měsíců. Tam ho eskortovali litoměřičtí policisté potom, co si ho od nás převzali a provedli s ním nezbytné úkony trestního řízení.

K loupeži ve Cvikově údajně použil dětskou plastovou pistoli a po činu se jí podle svých slov zbavil. Zda o zbrani vypovídá pravdivě, nevíme. Ať už hrozil poštovní úřednici dětskou plastovou pistolkou, anebo skutečnou zbraní, svým jednáním, tak jako tak, naplnil skutkovopu podstatu zločinu loupeže, za který mu hrozí desetiletý trest odnětí svobody. Usnesení o zahájení trestního stíhání pro uvedený skutek si už osobně převzal ve věznici.

16. 4. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

