Znalecké zkoumání - tzv. "wildlife crime"

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o:



„- seznam odborných vyjádření, znaleckých posudků či jiných typů expertíz z oblasti biologických či chemických metod, jež byly státními orgány vyžádány v letech 2011-2022 u případů trestných činů dle § 299, 300 (neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami), § 304 (pytláctví) trestního zákoníku a přestupků dle zákona č. 100/2004 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. Nejsou požadovány ani shromažďovány nominátní informace o případech ani ko-pie posudků tj. poskytnutí informací není omezeno ustanovením § 11 odst. 4 písm. a).

- k jednotlivým posudkům a expertízám byly vyžádány tyto informace:

název či stručná charakteristika případu (účelem je odlišení případu, aby nebyl započítán do studie 2x; např. Policejní prezídium uvádělo čísla jednací trestní věci) kdo o posudek/vyjádření/expertízu žádal a koho žádal jaká metoda byla použita (morfologické určení druhu, pitva, toxikologie, genetika – stano-vení druhu, populace či příbuznosti, radiouhlíkové datování, chemické analýzy atd.) kdo posudek/vyjádření/expertízu zpracoval datum zpracování kterých živočišných či rostlinných druhů se posudek/vyjádření/expertíza týkalo.“







Kriminalistický ústav poskytl následující odpovědi.



Kriminalistický ústav nejprve uvádí, že nerozlišuje jednotlivá znalecká zkoumání podle právní kvalifikace skutku, která se navíc může v průběhu vyšetřování trestné či přestupkové činnosti změnit (neprovádí a nezkoumá právní kvalifikaci skutku, neshromažďuje o ní informace). V rámci znalecké činnosti Kriminalistický ústav zpracovává dožádání o znalecká zkoumání, která se týkají volně žijících druhů zvířat a rostlin. Často bývá následným zkoumáním zjištěno, že objektem zkoumání je chráněný druh zvířete či rostliny (typický příklad je zachycení "Psilocybe cubensis", Lysohlávky kubánské v rámci vyšetřování drogové kriminality). Obviněné osoby jsou v těchto případech zpravidla stíhány za jiný druh trestné činnosti, než Vámi uváděné "§ 299, 300 (neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami), § 304 (pytláctví) trestního zákoníku a přestupků dle zákona č. 100/2004 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.", a přesto by šlo tyto skutky označit jako kriminalitu páchanou vůči volně žijícím druhům zvířat a rostlin.



Kriminalistický ústav Vám tedy poskytuje informace o všech znaleckých zkoumáních, která ve Vámi požadovaném období zpracovával a jež se týkala volně žijících druhů zvířat a rostlin. Vzhledem k tomu, že zkoumání prováděná v souvislosti s tzv. "wildlife crime" může zahrnovat prakticky všechna odvětví znaleckého zkoumání, Kriminalistický ústav provedl šetření na všech svých znaleckých pracovištích, nicméně pozitivní výsledky k předmětné záležitosti uvedla pouze oddělení speciální biologie, oddělení balistiky a v jednom výskytu též oddělení chemie. Celkem Kriminalistický ústav eviduje 96 vypracovaných znaleckých výstupů (znaleckých posudků a odborných vyjádření) a jedno potvrzení o negativním výsledku znaleckého zkoumání. Souhrnné informace jsou Vám poskytnuty ve formě tabulky, jež tvoří přílohu k této písemnosti.



Vzhledem k tomu, že Kriminalistický ústav neprovádí prověřování ani vyšetřování trestných činů nebo přestupků (pozn. Kriminalistický ústav se specializuje zejména na výkon znalecké a kriminalistickotechnické činnosti), nemůže poskytnout informace z trestních či přestupkových spisů, neboť není jejich zpracovatelem. Je proto na jednotlivých dožadujících útvarech Policie České republiky, aby Vám případně poskytly podrobnější informace k případu nebo zpřístupnily informace ze znaleckého výstupu zpracovaného Kriminalistickým ústavem. Z uvedených důvodů Kriminalistický ústav nemůže rozhodnout o poskytnutí bližších informací ze spisů týkajících se případů tzv. "wildlife crime".



Ke znaleckým výstupům, které jsou uvedeny v žádosti, Kriminalistický ústav sděluje následující:



1) "KRPL-101272/TČ-2018-180181-RBU z 23. 9. 2019, genetická analýza tygra Panthera tigris – určení druhu (žádost z KŘP Libereckého kraje)"



Kriminalistický ústav v tomto případě eviduje dožádání o provedení genetické analýzy zvířete, které podalo oddělení hospodářské kriminality, územního odboru Česká Lípa, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, jež dále ve stejné věci pod číslem jednacím KRPL-62413-93/TČ-2018-180181 a KRPL-62413-122/TČ-2018-180181 dožádalo Kriminalistický ústav o znalecké zkoumání v odvětví balistika a o znalecké zkoumání v odvětví chemie (přítomnost povýstřelových zplodin). Vše je uvedeno v přiložené tabulce.



2) "KRPL-102284/TČ-2020-180181 z 27. 8. 2021 – analýza vlka Canis lupus (žádost z KŘP Libereckého kraje)"



Kriminalistický ústav pod uvedeným číslem jednacím eviduje dožádání o provedení znaleckého zkoumání v odvětví balistika (viz přiložená tabulka).



3) "KRPB-59998/TČ-2021-060681 z 9. 6. 2021 – analýza dravců (žádost z KŘP Jihomoravského kraje)."



Kriminalistický ústav pod uvedeným číslem jednacím eviduje pouze dožádání Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje o znalecké zkoumání v odvětví humánní genetiky, které v přiložené tabulce uvedené není.



4) "KÚP-3611-1/ČJ-2019-2306PB z 30. 7. 2019, genetická analýza chrpovníku Saussurea costus – určení druhu (žádala ČIŽP pro účely správního řízení)."



Kriminalistický ústav v tomto případě eviduje dožádání oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí pod číslem jednacím ČIŽP/OOPLC/2019/1343 (viz přiložená tabulka).



pplk. Mgr. Jiří Hradil, 15. 11. 2023

Související dokumenty Příloha - Znalecké zkoumání - tzv. wildlife crime.xlsx

Velikost souboru:20,7 KB / formát XLSX

