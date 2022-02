Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zmizelo nářadí i lyžařské vybavení

KROMĚŘÍŽSKO: Škody se vyšplhaly na několik desítek tisíc korun.

Policisté z Obvodních oddělení v Kroměříži a Holešově se od čtvrtka zabývají krádežemi věcí z aut.

Prozatím neznámý pachatel vnikl do zaparkovaného uzamčeného vozidla Volkswagen Transportér a to někdy od čtvrtečních do patečních odpoledních hodin. Auto stálo u domu v obci Trávník. Zloděj odcizil rotační laser, rozbrušovačku, míchadlo, aku vrtačku, vrtáky, okružní pilu a sbíjecí kladivo. Poškozenému způsobil škodu za více jak 50 tisíc korun.

K druhé události došlo během noci ze čtvrtka na pátek v obci Přílepy. Majitelé nechali vozidlo zaparkované před domem. Když k němu ráno přišli, byli nemile překvapeni. Kompletní lyžařská výbava pro všechny tři členy domácnosti ze zavazadlového prostoru byla pryč. Poškozeným vznikla škoda za více jak 61 tisíc korun.

7. února 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

vytisknout e-mailem