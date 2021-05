Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zmizel z lodi

BRNO: Policisté hledají muže zachyceného na fotografii.

Záhadu zmizelého muže řeší od dnešního odpoledne policisté v Bystrci. Ti přijali oznámení od posádky lodi na Brněnské přehradě. V přístavišti měl na loď Lipsko nastoupit asi padesátiletý muž, který si kupoval jízdenku na zastávku Sokolské koupaliště. Na této zastávce však nevystoupil. Posádka muže hledala, ale nikde na lodi nebyl. Zatím není zřejmé, kde loď opustil, jestli to bylo před vyplutím, na jiné zastávce anebo jestli během plavby nespadl z paluby do vody. Policistům se podařilo zajistit snímek z kamerového záznamu u přístaviště, kde by měl být onen muž zachycen před vyplutím lodi. Muž je štíhlé postavy, s prošedivělými vlasy na tváři strniště, na sobě oblečeny riflové modré kalhoty, bundu nezjištěné barvy. Je dosti možné, že je muž v pořádku a pátráme zbytečně. Pokud pohřešovaného muže poznáváte, dejte nám vědět na lince 158.

nprap. David Chaloupka, 2. května 2021

