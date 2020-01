Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Změny ve vedení tachovské policie

TACHOV – Od 15. ledna letošního roku dochází k personální změně na nejvyšším postu tachovské policie. Dosavadního vedoucího územního odboru Petra Stuchla nahradil jeho zástupce Jan Michalec.

Od dnešního dne byl do funkce vedoucího tachovského územního odboru ustanoven plk. Mgr. Ing. Jan Michalec, který do této doby již několik let zastával funkci zástupce vedoucího územního odboru. Změna nastala v důsledku odchodu dosavadního vedoucího plk. Ing. Petra Stuchla, který úspěšně absolvoval výběrové řízení a v rámci policie odešel ze svého postu na jinou vedoucí pozici.

Plukovník Mgr. Ing. Jan Michalec na včerejším jednání, kde byl ředitelem Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Mgr. Pavlem Krákorou oficiálně uveden do funkce vedoucího tachovského územního odboru, sdělil, že jeho přáním je, aby dosavadní bezproblémová komunikace s jednotlivými úzce spolupracujícími subjekty stále pokračovala, a že tachovská policie bude i nadále, za současného nenaplněného personálního stavu, zabezpečovat službu tak, aby v maximální možné míře zajistila bezpečnost na našem okrese, a to jak v oblasti trestné činnosti, tak v oblasti dopravy a veřejného pořádku.

Plk. Mgr. Ing. Jan Michalec nastoupil k policii v dubnu roku 1992 a působil na oddělení hospodářské kriminality. Po několika letech služby toto oddělení vedl. Od září roku 2009 byl ustanoven jako vedoucí Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Tachov a od června roku 2010, kdy došlo ke sloučení územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování s územním odborem vnější služby, zastával post zástupce vedoucího Územního odboru Tachov.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

15. 1. 2020

Odkazy do noveho okna vedoucí územního odboru - plk. Mgr. Ing.... Detailní náhled

vytisknout e-mailem