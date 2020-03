Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Změny u agendy cizinecké policie

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav (§ 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998). Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem. Vláda aktuálně přistoupila k omezení činnosti správních orgánů a k pozastavení běhu správních lhůt.

Z hlediska výkonu agendy policie na úseku OPA a OPKPE od 16.3.2020 platí:



1. Omezení provozu pracovišť OPA pro veřejnost

Dochází k uzavření přepážek OPA. Ve zcela nezbytných případech lze záležitost fyzické nebo právnické osoby vyřídit individuálně, a to přednostně v elektronické formě, telefonicky nebo korespondenčně (poštou). I v takových výjimečných případech je třeba důsledně zajistit zvýšenou ochranu před šířením koronaviru, je pozastaveno ověřování pozvání, v případě přihlašování cizinců vyplní cizinec přihlašovací lístek, který vhodí do připravené schránky na pracovišti OPA. Cizinec, který pobýval oprávněně na území v době vyhlášeného nouzového stavu, pobývá na území oprávněně až do doby jeho ukončení. Tzn., že policie nebude těmto cizincům vydávat výjezdní příkazy ani nic jiného

2. Pozastavení vydávání správních rozhodnutí

Až do odvolání (po dobu platnosti usnesení vlády č. 194 ze dne12.3.2020) bude pozastaveno vydávání rozhodnutí podle zákona 326/1999 Sb.

3. Pozastaven je běh veškerých lhůt podle zákona č.326/1999 Sb., a č. 500/2004 Sb.

S ohledem na usnesení vlády č. 194 ze dne12.3.2020 se pozastavuje po dobu jeho platnosti běh veškerých správních lhůt. Obdobně se rovněž prodlužují ostatní lhůty podle zákona č. 326/1999 Sb., pokud by jinak měly skončit v bezprostřední časové návaznosti na dobu platnosti usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020.

