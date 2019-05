Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zlomená lícní kost, nos a nalomené zuby

J.Hradec – Třeboň – Poškozený na návštěvu diskotéky dlouho nezapomene. (Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž dne 16.března kolem druhé hodiny noční na diskotéce v restauraci v Třeboni měl nevhodným chováním vyprovokovat poškozeného a vyzvat jej, že si „vše“ vyřídí venku před diskotékou, s čímž poškozený souhlasil a vyšel ven z diskotéky. Zde jej měl podezřelý před vchodem do místnosti diskotéky, před zraky nejméně 6 osob, napadnout a to údery pěstí do oblasti hlavy. V dalším napadání poškozeného podezřelému měli zabránit kamarádi poškozeného a členové bezpečnostní služby. Poškozený vlivem napadení utrpěl zlomeninu lícní kosti i nosu a nalomení 4 zubů, což mělo za následek hospitalizaci v nemocnici České Budějovice s další dobou léčení v době 6 týdnů. Poškozený vlivem zranění byl v době léčení omezen na obvyklém způsobu života tím, že byl odkázán na příjem pouze kašovité stravy. Třeboňští policisté přečin úmyslné ublížení na zdraví i přečin výtržnictví precizně zadokumentovali. Dne 20. května si agresor převzal na obvodním oddělení policie v Třeboni sdělení podezření. Nyní je trestně stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.

21. května 2019

