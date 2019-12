Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zlodějku vyrušil otec poškozené

CHEBSKO – Ta na nic nečekala, vyskočila z okna a utekla.

Na začátku prosince letošního roku měla třicetiletá žena vniknout do domu v Chebu. Nejdříve se měla dostat do chodby, tam najít klíč a tím si odemknout vstupní dveře do bytu, který poté měla začít prohledávat. Než ale stačila najít to, co hledala, tak jí vyrušil otec majitelky bytu, který začal zvonit a klepat na dveře. Žena na to měla zareagovat tak, že oknem vyskočila do zahrady a z místa okamžitě utekla, aniž by cokoliv odcizila.

Třicetiletá žena byla zadržena a policisté z obvodního oddělení Cheb – město jí sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 12. 2019

