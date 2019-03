Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zlodějka rozhodně netroškařila

České Budějovice - Nakradla oblečení za téměř 5 500 korun.

Žena, která se rozhodla krást v jednom českobudějoickém obchodním centru, nebyla žádná troškařka. V pátek navštívila jeden tamní obchod s oblečením, z volně přístupných regálůl vzala různé druhy oblečení a odnesla je do převlékací kabiny. Zde z nich odstranila bezpečnostní čipy a zboží uložila do tašky. Poté bez zaplacení prošla kolem pokladních boxů, kde si jí všiml pracovník ostrahy prodejny. Po sečtení hodnoty zboží prodavači zjistili, že žena nakradla oblečení za bezmála 5 500 korun. Policisté z obvodního oddělení České Budějovice, kteří přijeli na místo, ženu ztotožnili. Je to sedmadvacetiletá žena z Českobudějovicka. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Zlodějka by tak měla do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

17. března 2019

vytisknout e-mailem