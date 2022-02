Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zlodějka chycena přímo při činu

České Budějovice - Kradla parfémy, pantofle a spodní prádlo.

Známá zlodějka kradla znovu a skončila v rukách policistů. Tentokrát zavítala do obchodního centra na ulici Pražská třída. Nejprve v polovině ledna zde navštívila jednu prodejnu s drogerií a z volně přístupných regálů ukradla několik lahviček parfémů, které si schovala pod bundu. Pak bez zaplacení prodejnu opustila. Podruhé přišla do nákupního centra ve čtvrtek 3. února a v jedné z prodejen s textilním zbožím ukradla pantofle, podprsenku a pánské trenýrky. Zboží si vložila do své tašky a prodejnu opustila bez zaplacení. V obchodní pasáži ji chytil pracovník ostrahy, který zavolal policisty. Hlídka z obvodního oddělení České Budějovice, která přijela na místo, pachatelku ztotožnila. Jedná se o recidivistku (37 let) z Českobudějovicka, která tentokrát způsobila svými krádežemi škodu za více než 2 100 korun. Žena se v minulosti již obdobné trestné činnosti dopustila a byla za ní potrestána. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, žena by tak měla do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

6. února 2022

