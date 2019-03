Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději využili ke krádeži vichřici Eberhard

ČESKOLIPSKO - Ze soukromého pozemku zmizela z neděle na pondělí čtyřkolka.

V noci z neděle na pondělí, kdy se celým Českem proháněla vichřice Eberhard, která kácela stromy a způsobila rozsáhlé výpadky proudu, vyrazili zatím neznámí zloději krást na soukromý pozemek v Heřmanicích v Podještědí. Zajímaly je zde zaparkované čtyřkolky, které majitel využívá komerčně pro zážitkové jízdy na Ranči Malevil. V době , kdy byly Heřmanice ponořené do totální tmy kvůli řádění vichřice a kromě záchranářů a energetiků ven nikdo nevyšel, vytlačili ze zahrady podnikatele na silnici dvě čtyřkolky, na které tu čekalo nákladní vozidlo. Nakonec ale odvezli jen jednu, druhá se jim do auta nejspíš nevešla, a tak ji nechali u silnice stát až do rána, kdy si jí tu všiml majitel. Ten pak krádež ohlásil policistům. Odcizená čtyřkolka vypadala úplně stejně jako ta, co zůstala u cesty, proto její fotografii zveřejňujeme. Je pravděpodobné, že ji někdo bude nabízet prostřednictvím internetové inzerce. Pokud se o nabídce k prodeji takové čtyřkolky dozvíte, volejte prosím linku 158 a my si prodejce prověříme. odcizená čtyřkolka 2





12. 3. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

