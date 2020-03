Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloději "vybílili" bývalý hotel

PŘÍBRAMSKO - Policisté pátrají po totožnosti dvou pachatelů.

Sedlčanští policisté šetří případ krádeže a poškození cizí věci. Neznámí pachatelé v době od 14:00 hodin dne 11. února do 12:00 hodin 17. února vypáčili dveře vedoucí do sauny a odtud se dostali do neprovozovaného hotelu Mana nedaleko obce Líchovy. Vnitřní prostory prohledali a poškodili přitom několik dveří a skleněných výplní oken, způsobili tím škodu ve výši 73 tisíc korun. Odnesli si odsud nakonec šestnáct dřevěných masivních jednokřídlých dveří a plastovou vanu, vše v hodnotě 90 tisíc korun.

Příslušníci policie žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pachatelích výše uvedeného skutku. Kdo by poznal osoby na fotografiích či na videozáznamu, ať se ozve přes bezplatnou linku 158 nebo může zavolat na telefonní číslo 974 879 740.

Video k dispozici zde:

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

2. březen 2020

