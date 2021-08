Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloději v obchodním domě

České Budějovice - Zmizela elektronika za téměř 100 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou pátrají po neznámých pachatelích, kteří dne 26. srpna navštívili jeden obchodní dům na Českobudějovicku a kradli zde. Zavítali do prostor oddělení s elektronikou a z regálu odcizili volně přístupné elektrické spotřebiče. Odnesli si několik kávovarů, kuchyňský robot a daší spotřebiče. Vše uložili do nákupního vozíku a s tímto zbožím, bez provedení jeho úhrady, projeli pokadnami. Před prodejnou nasedli do osobního automobilu a z místa činu odjeli. Celková škoda, kterou svým protiprávním jednáním způsobili, dosáhla výše bezmála 94 000 korun.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

29. srpna 2021

