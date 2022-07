Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději v noci vyplenili soukromé jezírko s japonskými Koi kapry

ČESKOLIPSKO - Majitel je na svém pozemku choval pro potěšení více jak deset let.

V noci z pondělí na úterý vnikl neznámý zloděj na pozemek u rodinného domu v Pertolticích pod Ralskem, aby tu z okrasného jezírka vylovil a odcizil japonské Koi kapry. Majitele, který je více jak deset let choval pro své potěšení, takto připravil o všech osm kusů. Jedná se o kapry o délce čtyřicet centimetrů. Čtyři z nich měli oranžovozlatou barvu, dva stříbrnou a dva černozlatou. Chovatel si je cení na 54 000 korun. Jejich krádež ho velmi zarmoutila, protože k nim má silný citový vztah. Koi kapři jsou přítulné ryby, potravu si berou od lidí přímo z ruky a čím déle je krmíte, tim více si je zamilujete. soukromé jezírko v Pertolticích před krádeží

Zloděj se navíc choval při krádeži ryb jak barbar a jezírko hodně poničil. Majitel tu našel po jeho večerním plenění vytrhané lekníny, poškozenou čističku vody a natrženou plachtu, která způsobila velký pokles vody. Škoda tím narostla o další tisíce korun, majitel ji ještě upřesní. My jsme v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro přečiny poškození cizí věci a krádeže. Po pachateli nyní pátráme a spoléháme na to, že by k jeho dopadení mohla přispět i medializace případu. Pokud jste v noci z pondělí na úterý zaznamenali cokoliv podezřelého v obci Pertoltice pod Ralskem a nebo se dozvíte o tom, že někdo nabízí japonské kapry uvedeného popisu ke koupi, ozvěte se nám prosím na linku 158.

22. 7. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

