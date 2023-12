Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději v domě způsobili čtvrtmilionovou škodu

JABLONECKO - Případ objasňuje jablonecké obvodní oddělení.

Mezi 11. listopadem a 2. prosincem se zatím neznámý zloděj nebo zloději vloupali do momentálně neobývaného domu v Jablonci nad Nisou, kde majitelům způsobili škodu za nejméně 253 000 korun. Především se jedná o rodinné starožitnosti zděděné po rodičích a prarodičích. Pachatelé do domu vnikli zatím nezjištěným způsobem a odnesli si odtud například dvoje nástěnné hodiny z roku 1850, dále podlahové hodiny značky Gustav Becker pocházející zhruba z roku 1920, dvanáctidílný porcelánový servis s motivy květů magnolie v růžovo-fialovém barevném provedení, vyřezávaný dřevěný kříž s Ježíšem vysoký asi 50 centimetrů (z roku 1920) samovar z leštěné mosazi na dřevěné uhlí značky Tula z roku 1898, pravolslavnou pozlacenou ikonu z roku 1850 (hodnota 60 000), secesní lustr z roku 1890 z lité mosazi stojací lampu ze dřeva a pískovaného skla z roku 1920, ale také i 30kusů nejrůznějších typů modernějších elektro hodin pocházejících z období let 1950 až 1980.

Policisté obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou případ kvalifikovali jako přečin krádeže s trestní sazbou pěti let odnětí svobody a po pachatelích nyní velmi intenzivně pátrají. Pokud se zmíněné předměty objeví v jakékoliv prodejní nabídce ve vašem okolí , informujte nás o tom prosím na lince 158.

4. 12. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem