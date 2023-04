Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději toho víc zničili, než ukradli, způsobili škodu za celkem 916 tisíc korun

ČESKOLIPSKO - Vloupali se do 21 objektů během jednoho měsíce.

V závěru minulého týdne si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečiny krádeže, porušování osobní svobody a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství dva Českolipané ve věku 32 a 21let. Staršího z dvojice Okresní soud v České Lípě už opakovaně pravomocně odsoudil za majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací, které činí řádově stovky hodin, ale i k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do roku 2025. Jeho komplic byl dosud bez záznamu.

Společně se dokázali během jediného měsíce vloupat do 16 objektů na Českolipsku a do 5 objektů na Děčínsku, kde způsobili škodu za celkem 916 400 korun. Převážně se zaměřili na rekreační chalupy a rodinné domy. V některých z nich po nich zůstala doslova spoušť. Odnesli si odtud vše, co se dá zpeněžit a přitom se neostýchali vytrhat ze zdi veškerou elektroinstalaci, a tyto kabely na místě činu opalovat otevřeným ohněm ,aby je zbavili plastového obalu. Tímto způsobem se jim například podařilo zničit kachlová kamna z 19. století, na kterých zanechali škodu za 200 000 korun. Dvojici, která řádila během března současně ve dvou okresech, dopadli zkušení českolipští kriminalisté.

Na svých výpravách odcizili majetek za 322 000 korun a za dalších 594 400 korun způsobili škodu na zařízení a vybavení, které zničili. Na verdikt soudu o vině a trestu si počkají na svobodě. Ve vězení pak mohou strávit až pět let.

4. 4. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

