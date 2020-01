Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloději se zaměřili na krádež airsoftových zbraní

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Pomozte při dopadení pachatelů.

Policisté obvodního oddělení Libčice nyní prošetřují případ tří odcizených airsoftových zbraní, který byl oznámen na linku 158 dne 15. ledna 2020.

Dva dosud neznámí pachatelé v době od večerních hodin dne 14. ledna do odpoledních hodin 15. ledna 2020 vstoupili do prostor recepce hotelu v obci Horoměřice ve Spojovací ulici. Tento prostor následně prohledali, ale nic neodcizili. Dále prošli do sklepních prostor hotelu, kde překonali uzamčení samotně stojící prosklené vitríny, ze které odcizili tři airsoftové zbraně. Jednalo s o dvě dlouhé a jednu krátkou airsoftovou zbraň včetně dvou baterií. Tímto svým jednáním způsobili pachatelé společnosti škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 10 000,-Kč.

Policisté po pachatelích v současné době pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Policie vyzývá občany, kteří by podezřelé pachatele z této trestné činnosti poznali na fotografiích, aby své poznatky k osobám poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení pachatelů. Děkujeme za spolupráci.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. ledna 2020

