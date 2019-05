Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloději se zalíbilo nářadí na stavbě

KLADENSKO – Odcizením vznikla škoda necelých čtyřicet tři tisíc korun.

Na linku 158 byla dne 3. května 2019 oznámena krádež nářadí ze stavby ve Velvarské ulici v Kladně Švermov. K odcizení materiálu došlo v době od 2. května 2019 v do následujícího v časovém rozmezí od 16.00 do 07.00 hodin. Zcizeno bylo třináct kusů rozpěrných šroubových tyčí tzv. larzen v hodnotě 36 400,-Kč, dále byla odcizena kovová mříž – uliční vpusti, kovový koš do vpusti a pracovní nářadí.

Pachatel svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 43 000,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Kladno venkov nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří se v inkriminovanou dobu od 16.00 hodin 2. května do 07.00 hodin 3. května 2019 ve Velvarské ulici v Kladně nedaleko místního hřbitova pohybovali nebo tímto úsekem projížděli a mohli zde v této ulici zaznamenat pohyb nežádoucí osoby nebo podezřelého vozidla, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. května 2019

