Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zloději okradli prodejce na zimním Masters of Rock

ZLÍNSKO: Hledáme svědky.

Zlínští policisté žádají návštěvníky zimního festivalu Masters of Rock, kteří si všimli podezřelých osob, jež záhy po skončení festivalu vykradly minimálně dvě nákladní vozidla prodejců, která byla zaparkovaná na parkovišti u zimního stadionu ve Zlíně na ulici Březnická, vedle prodejních stánků, aby se ozvali na linku tísňového volání policie – 158.

K oběma krádežím došlo v sobotu 1. prosince 2018 mezi 23.00 a 23.30 hodinou. Osmapadesátiletý prodejce, který přijel na festival prodávat oblečení, měl vozidlo značky Ford Tranzit zaparkované těsně vedle svého prodejního stánku na parkovišti vedle zimního stadionu ve Zlíně. Po skončení festivalu postupně uklízel zbylé zboží do dodávky. Batoh s veškerou tržbou si asi ve 23.00 hodin uložil do kabiny pod sedadlo a dál uklízel věci do nákladního prostoru. Po půl hodině zjistil, že je otevřená přihrádka v palubní desce a batoh s veškerou denní tržbou už pod sedadlem není. Záhy zjistil, že někdo okradl i ženu z vedlejšího prodejního stánku.

Neznámý pachatel odcizil muži více než padesátitisícovou tržbu, peníze v hotovosti, platební kartu, doklady a vstupenky na festival na příští rok. Celkově mu způsobil více než sedmdesátitisícovou škodu. Dvacetileté ženě, která měla nákladní vozidlo zaparkované vedle, způsobil zloděj krádeží peněženky a batohu škodu za dva tisíce korun.

Za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli nebo pachatelům až pětiletý trest odnětí svobody.

13. prosince 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

