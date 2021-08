Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloději nářadí dopadeni

KARLOVARSKO – Odcizili věci za téměř 87 tisíc korun.

Garáže mnohdy lákají pozornost zlodějů, kteří v nich hledají vše, co by se dalo zpeněžit. Bylo tomu tak bohužel i v polovině července tohoto roku v malé obci na Karlovarsku. Ostrovští policisté přijali oznámení od sedmačtyřicetiletého muže, kterému z garáže odcizili nářadí za téměř 87 tisíc korun. Jednalo se například o vrtačky, pily, bourací kladivo, různé sady nářadí a další předměty. Po oznámení na místo vyjela hlídka, která se případem spolu s kriminalisty začala zabývat. V průběhu šetření se jim podařilo nejen poblíž místa nalézt část odcizených věcí, ale také posléze zadržet dva muže ve věku 25 a 38 let.

Policisté jim sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, kdy mladšímu podezřelému muži hrozí v případě prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody. Druhému podezřelému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost potrestán.

nprap. Eva Valtová

13. 8. 2021

vytisknout e-mailem