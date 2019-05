Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zloději na dálkové ovládání

Bezmála dvě desítky vykradených aut a škoda za statisíce. To je výsledek řádění čtveřice dnes již obviněných pachatelů.

Kriminalistům osmého oddělení prvního policejního obvodu se podařilo vypátrat, zadržet a následně i obvinit čtyři muže (26, 26, 39, 49), kterým jsou kladeny za vinu trestné činy krádež, zatajené věci, poškozování cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tyto delikty jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Zmiňovaných deliktů se obvinění dopouštěli kdekoli na území hlavního města Prahy, především ale v centru metropole. Vždy si tito nenechavci vybírali místa s větší frekvencí a kumulací parkujících vozidel.

K jejich protiprávní činnosti totiž obvinění potřebovali, aby majitelé s vozem přijeli a zaparkovali v jejich dohledu, respektive v dosahu jejich elektronického zařízení. Tím pak ve všech dosud zadokumentovaných případech vyblokovali centrální dálkové zamykání vozu, čehož si poškození vůbec nevšimli.

Okradení v domnění, že své vozidlo uzamkli, pak v klidu odcházeli za nákupy či na jednání, čehož samozřejmě okamžitě využili pachatelé. Ti přišli k vytipovanému autu, přičemž se chovali, jako by jim patřilo, koukli kde, co leží, případně prohledali kufr auta a sebrali vše, co mělo podle nich alespoň minimální hodnotu. Při těchto krádežích odcizili věci v celkové hodnotě víc, jak tři čtvrtě miliónu korun.

Přitom ubránit se takovémuto okradení je velice jednoduché. Především platí, že i když zamykám auto „dálkou“, je na místě se vždy přesvědčit, že zámky auta na vyslaný signál reagovaly.

Dalším zlatým pravidlem je nenechávat v autě na odiv jakékoli věci, byť minimální hodnoty. Existují totiž zloději, kterým je jedno, že odcizili absolutně bezcennou věc, hlavně že auto vykradli. V tomto směru jednoznačně stále platí již mnohokrát vyřčené, že AUTO NENÍ TREZOR.

por. Mgr. Tomáš Hulan 2. 5. 2019

