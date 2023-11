Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloději kovů odcizili památní desku se jmény padlých vojáků 1. světové války

LIBERECKO - Pátráme po nich.

Mezi 5. a 26. říjnem letošního roku poškodili zloději pomník věnovaný obětem 1. světové války, který se nachází v části města Frýdlantu v Čechách ve Větrově poblíž vstupních prostor do bývalého hřbitova. K objektu je přilákaly pamětní desky se jmény vojáků padlých v 1. světové válce. Jednu si odnesli a druhou páčením poškodili, ale nechali ji na místě.

Nejspíš za tím stojí jejich snaha lup zpeněžit ve výkupně barevných kovů. Tam za něj ovšem nedostanou nic, protože jsou desky zhotovené z pryskyřice tónované do zlaté barvy. Zloději se tedy velmi zmýlili. Bohužel jsou nejenom hloupí, ale také všehoschopní, když udělali, to co udělali.

Pokud se nám je podaří dopadnout, budou se zodpovídat z přečinu krádeže s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody. Kromě toho, že svým jednáním zneuctili pietní místo, způsobili Městskému úřadu ve Frýdlantu v Čechách, který objekt spravuje, škodu za nejméně 24 000 korun.

Veškeré informace způsobilé přivést nás na stopu pachatelů přijmeme na naší bezplatné tísňové lince 158.

Pomník byl slavnostně odhalen a vysvěcen 22. července 1923. Postavil jej větrovský pomníkový výbor a jeho výstavba byla financována z uspořádané veřejné sbírky. Pomník je dílem kameníka Antona Siebeneichera, který pocházel z obce Fojtka na Liberecku.

5. 11. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

