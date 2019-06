Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloději dovolenou nemají

MOST - Před dovolenou si řádně zabezpečte domácnost, rady a odkazy.

Na 19. června připadl Evropský den proti vloupání, jehož cílem je upozornit občany na možnosti zabezpečení majetku. Policie v Mostě vyšetřuje případy krádeží vloupání do bytů, rodinných domů, chat, sklepů a v souvislosti s blížící se dobou dovolených apeluje na občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečili. Rady a způsoby zabezpečení mohou nalézt na https://www.stopvloupani.cz/materialy, informace lze získat i v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je volně ke stažení na Google Play či App Store (dle toho, jaký operační program na svém mobilu máte nainstalovaný) a nyní také v rámci šíření osvěty mezi širokou veřejnost díky kampani, která spočívá ve vysílání spotů v síti obrazovek v dopravních prostředcích MHD. Kampaň potrvá do 30. 6. 2019 a spoty poběží v Mostě i v Litvínově. Projekt "Zabezpečte se" vznikl v roce 2018 jako republiková aktivita Policie ČR, která upozorňuje na majetkovou kriminalitu a hlavně na možnosti jejího předcházení.

Krádeže vloupáním patří na Mostecku mezi majetkovou kriminalitu, která je poměrně rozšířená a je na občanech, jak svůj majetek ochrání. Mostecká policie šetří z poslední doby dva případy, kdy se pachatelé dostali na pozemky rodinných domů a tam kradli. V obci na Mostecku někdo vnikl na oplocenou zahradu a zcela nehlučně si odnesl zahradní nábytek, houpačku a další věci, vše za šest tisíc korun. Na Litvínovsku se v jedné obci neznámý pachatel vloupal do rodinného domu a odcizil finanční hotovost a šperky. Majiteli zanechal škodu za 37 tisíc korun.

Ochraně svého majetku by občané měli věnovat maximální pozornost a to nejen před dovolenými. U bytů i domů je nutné řádně zajistit dveře a okna proti vniknutí. Pokud odjíždíte na delší dobu, požádejte příbuzné či dobré známé, aby občas dohlédli na obydlí, vybrali schránku. Cennosti a vyšší finanční částky je dobré uložit do trezoru či do úschovny v bance. Před odjezdem nezatahujte rolety, závěsy a žaluzie, můžete tím dát najevo, že nejste doma. Na sociálních sítích neuvádějte, že opouštíte byt, dům. I tam pachatelé mohou získat tip.

nprap. Ludmila Světláková

Most 21. června 2019

