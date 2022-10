Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloději dopadeni

CHOMUTOVSKO - Zradilo je vozidlo. Cizinec si přihnul a jel.

Chomutovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci dvěma mužům (ve věku 64 a 59 let) z Teplicka. Ti na konci září přijeli na Chomutovsko a s vozidlem se vydali po polní cestě k areálu jedné firmy. Auto zaparkovali, přelezli plot a v areálu pak měli vniknout do nakladače a odcizit z něho nářadí. To pak použili k vypáčení okna administrativní budovy společnosti, kterým se dostali dovnitř. Z kuchyňky odcizili instantní polévky, kávu a kukuřičné plátky. Násilím se pokusili vniknout i do kanceláře vedení, což se jim však nepodařilo, a tak odešli pouze se zmíněnými potravinami. Venku si pak měli ze stromů ještě natrhat ovoce.

K jejich smůle se jim však z důvodu uvíznutí vozidla na polní cestě nepodařilo z místa odjet. Na podezřelé osoby pohybující se po obci pak svědci upozornili policii. Policejní hlídka vyrazila na místo, kde oba muže i s odcizenými potravinami zadržela a převezla na služebnu.

Popsaným jednáním vznikla firmě v důsledku poškození okna, rámu a dveří škoda vyčíslená na 20 tisíc korun, odcizené potraviny měly přitom hodnotu jen kolem tří stovek.

Mladšímu z podezřelých, který byl v roce 2020 propuštěn z vězení, hrozí právě kvůli opětovnému spáchání majetkového trestného činu v případě uznání viny až tříletý pobyt za mřížemi. Jeho starší známý by mohl být potrestán až dvouletým odnětím svobody.

Cizinec si přihnul a jel

Téměř dvě a půl promile alkoholu nadýchal začátkem října v pozdních večerních hodinách při silniční kontrole 33letý cizinec žijící v Chomutově. Policejní hlídka osobní vozidlo značky Volkswagen Golf zastavila na silnici I/13 u sídliště Písečná. Policisté pojali podezření, že řidič auta není střízlivý, což pak potvrdily i dvě dechové zkoušky s výsledky 2,45 a 2,42 promile. Dotyčný tak skončil v cele a nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu mu hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 12. října 2022

vytisknout e-mailem