Zloději byli chyceni přímo při vloupání do novostavby

BENEŠOVSKO - Jen o 3 dny později stanuli před soudem

Benešovští policisté chytili dva pachatele přímo při vloupání do novostavby v obci Jarkovice na Benešovsku, ke kterému došlo mezi 22. a 23. hodinou dne 3. prosince 2021.



Čtyřiadvacetiletý cizinec přivezl na místo krádeže 2 muže, kteří se následně vloupali do novostavby, kde nejprve vypáčili francouzské okno, ale do domu se následně dostali rozbitím okna. Uvnitř novostavby odcizili plynový teplomet, vrtačku a další nářadí.

Odnést si tyto věci ale už nestihli. Přímo ve vozidle policisté zadrželi 24letého muže a uvnitř novostavby jednoho z mužů - 32letého cizince, který se do novostavby vloupal. Druhému se podařilo z místa utéct před příjezdem policistů.



Již 5. prosince 2021 benešovští kriminalisté oběma mužům sdělili podezření. Dvaatřicetiletému muži z přečinu krádeže spáchané ve formě spolupachatelství, přečinu poškození cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože již koncem října 2021 byl muži uložen trest vyhoštění z území České republiky. Čtyřiadvacetiletému muži pak z přečinu krádeže spáchané ve formě spolupachatelství a přečinu poškození cizí věci.

O další den později, tedy 6. prosince 2021, už oba stanuli před Okresním soudem v Benešově, kde si vyslechli odsuzující rozsudek.

Dvaatřicetiletý muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 1 rok podmíněně se zkušební dobou 30 měsíců a trestu vyhoštění z území České republiky na 5 let. Druhý muž byl odsouzen k trestu 6 měsíců podmíněně se zkušební dobou 18 měsíců.

13. prosince 2021

