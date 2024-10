Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděje zlákala červená peněženka v nákupním vozíku

ČESKOLIPSKO - Patřila neopatrné seniorce.

Třiasedmdesátiletá seniorka zašla v úterý kolem 9. hodiny ráno do obchodního domu Tesco v Husově ulici v Mimoni, kde se zdržela asi půl hodiny. U pokladny si vytáhla svou červenou peněženku z kabelky a zaplatila, ale místo toho, aby ji vrátila zpět, položila si ji do nákupního vozíku. Křiklavá barva peněženky zřejmě zaujala pozornost jednoho ze zákazníků, který si ji přivlastnil ve chvíli, kdy si ve vestibulu vkládala zakoupené zboží do nákupní tašky. Měla v ní kromě osobních dokladů také platební kartu a hotovost 4 450 korun.

Po totožnosti člověka, jenž její nepozornost využil, nyní pátráme. V případě dopadení se bude zodpovídat z přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku s trestní sazbou až do dvou let odnětí svobody. A protože nám už obchody svými vystavovanými adventními kalendáři a dalším podobným zbožím připomínají Vánoce, varujeme veřejnost před podobnými krádežemi právě v tomto čase velkých nákupů.

Své peněženky si vždy dobře střežte a noste je ve vnitřních kapsách oblečení nebo v kabelách s kvalitními uzávěry, které mějte vždy pod oční kontrolou. Prevence se opravdu vyplácí.

16. 10. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

