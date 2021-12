Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděje zamkli ve společných prostorách domu

PLZEŇ - Policisté vyjeli prověřit nahlášené oznámení hlasitého bouchání na dveře, které vycházelo ze společných prostor v suterénu obývaného domu.

Dne 19. října 2021 krátce před šestou hodinou večer vyjeli lochotínští policisté prověřit nahlášené oznámení, kdy obyvatelé panelového domu zaslechli hlasité bouchání na dveře. To se ozývalo ze společných prostor v suterénu panelového domu v ulici Lidické v Plzni. Po příjezdu hlídky na místo byly dotčené dveře otevřeny a za nimi stál cizí muž, který v domě nebydlel. S největší pravděpodobností muže kdosi nedopatřením uzamkl. Šetřením na místě se ukázalo, že se měl nezvaný návštěvník do domu dostat násilím, a to přes hlavní vchodové dveře do domu, přičemž tím měl způsobit hmotnou škodu poškozením ve výši 9 000 korun. Dům následně prohledal a před jednou z bytových jednotek měl dcizit volně odložené pánské sportovní boty a u další bytové jednotky si měl vzít z odstaveného dětského kočárku volně položenou dětskou látkovou deku. Potom zašel do suterénu domu do tamních společných prostor, které mezitím kdosi uzamkl. Policisté u mladého muže následně na místě nalezli odcizené věci, které jejich majitelům chyběly. Policisté 31letému muži z Plzeňska sdělili podezření z přečinu krádeže, které se dopustil i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech pravomocně potrestán.

nprap. Veronika Hokrová

1. prosince 2021

vytisknout e-mailem