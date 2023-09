Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděje vzápětí dopadli

CHOMUTOVSKO - Díky popisu policisté podezřelého z krádeže rychle vypátrali; Transakce s cizí platebkou se nevyplácí.

O prázdninách přijali chomutovští policisté telefonické oznámení o krádeži, ke které došlo ve večerních hodinách na benzinové čerpací stanici. Neznámý zloděj tam za provozu odcizil volně vystavené zboží (pivo, colu, bagety a cigarety) a utekl. Policisté však podezřelého muže, který odpovídal získanému popisu neznámého zloděje, vzápětí vypátrali na nedalekém sídlišti poblíž ulice Kamenná. Dvaatřicetiletý Chomutovan se ke krádeži přiznal, prý měl hlad a neměl peníze. Kvůli podobnému jednání si před dvěma lety odpykal nepodmíněný trest a nyní je znovu podezřelý ze spáchání přečinu krádeže.

Ponechat si nalezenou platební kartu a zaplatit s ní celkově 140 korun se vymstilo 32letému muži z Jirkova. Když na zemi v ulici Kamenná v Chomutově našel cizí kartu, neváhal a sebral ji. Rovnou ji šel vyzkoušet do prodejny supermarketu. Tam zkusil zaplatit dva nákupy v celkové hodnotě přesahující 700 korun. To se však nepovedlo z důvodu nízkého zůstatku. Proto svůj nákup upravil a s kartou dvakrát zaplatil menší částky. Brzy poté, co majitel karty její ztrátu oznámil, zjistili policisté díky své osobní znalosti totožnost muže, který s kartou zmíněné transakce prováděl. Dotyčnému již sdělili podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 12. září 2023

