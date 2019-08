Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zloděje vyrušil bezpečnostní systém

PŘEROVSKO - Vzal raději nohy na ramena a zmizel.

V sobotu v ranních hodinách, ale stále pod rouškou tmy, si na několik blízko sebe stojících stavení v obci Kokory políčil neznámý zloděj. Nejprve vnikl odemčenými vraty na pozemek rodinného domu a dál pak úřadoval v garáži. Ještě předtím ale vytrhl z podhledu střechy bezpečnostní kameru a poškodil solární světlo s pohybovým čidlem. Z objektu vzal elektrocentrálu, sponkovačku, vysokotlaký čistič a dětské jízdní kolo, na kterém odstranil zámek a odhodil ho v garáži. Věci vynesl mimo budovu a připravil si je k odnesení. Pak se vypravil do nedaleké hospodářské budovy na dalším pozemku, ze které vzal svářečku, 3 kanystry, ve kterých bylo celkově 75 l nafty, sadu gola klíčů a vysokotlaký čistič. Stejně jako v předchozím případě si nachystal věci k odnesení mimo objekt. Poté se přemístil na sousední pozemek, kde pravděpodobně nic neukradl. Za pomoci násilí a po vysazení branky se dostal na další pozemek u rodinného domu. Oknem, na které musel opět použít hrubou sílu, vnikl do garáže. Zde byl na nezvané hosty políčený bezpečnostní systém, který pachatele odradil od jeho dalších zlodějských choutek a z místa utekl tak rychle, že z nachystaného lupu vzal jen jeden kanystr s 25 litry nafty. Škodu na poškození majetku, kterou napáchal jednomu z poškozených byla prozatím vyčíslena na 800 Kč a další bude vyčíslena dodatečně. V případě, že by odnesl odcizené věci, vznikla by škoda daleko vyšší a to o 28 000 Kč. Případ šetříme pro trestné činy krádež a porušování domovní svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

26. srpna 2019

