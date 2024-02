Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděje v rekreační chalupě vyrušila její majitelka

JABLONECKO – Muži, kterého při krádeži v rekreační chalupě přistihla jeho majitelka, policisté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 36letému muži podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil 1. února letošního roku v Desné. Tehdy v podvečer mezi šestou a půl devátou hodinou vnikl do rekreační chalupy, ve které si do přinesených dvou tašek doslova pečlivě uložil starožitný porcelán v hodnotě 25 tisíc korun. Jednotlivé částí porcelánového servisu si zabalil do papírových reklamních letáků a postupně naskládal do uvedených tašek. Ovšem v tomto okamžiku k chalupě přijela její majitelka s manželem, kteří podezřelého vyrušili a on i s taškami začal utíkat z objektu pryč. Během tohoto útěku obě tašky zahodil, čímž část porcelánového servisu rozbil. Z chaty navíc ještě odcizil dva lovecké nože v celkové hodnotě 800,- Kč.

Tuto zprávu musíme ovšem ještě doplnit o jednu velmi důležitou informaci. Podezřelý se do uvedené rekreační chalupy dostal né násilím, ale za pomoci klíče, o kterém věděl, kam ho majitelka venku u domu ukládá. To vše proto, že nějakou dobu před spácháním tohoto činu v objektu pracoval na jeho rekonstrukci jako zaměstnanec firmy, která v něm prováděla stavební práce. Velice dobře využil toho, že věděl, kde je uložený klíč od hlavních dveří a také toho, co se v chalupě nachází. Sebou si totiž nepřinesl jen tašky, ale také letáky, do kterých si jednotlivé části porcelánového servisu pečlivě balil. Podezřelý se uvedených trestných činů dopustil i přesto, že byl již v uplynulých třech letech za takový trestný čin pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s tímto případem vyzýváme k velké obezřetnosti v situacích, kdy při podobných rekonstrukcích objektů svěřujete pracovníkům firem od nich klíče. Myslete na to, že jsou mezi námi tací lidé, kterým stačí opravdu jen malá příležitost, a vaši vloženou důvěru zneužijí ke spáchání trestného činu.





15. 2. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

