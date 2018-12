Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděje suvenýrů policisté rychle dopadli

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu téměř 180 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Nového Sedla, kterého obvinili ze spáchání přečinu Krádež a přečinu Poškození cizí věci.

Obviněný měl nejdříve dne 20. 12. 2018 poblíž Nového Sedla vniknout do odstaveného vozidla značky Renault. Z toho měl odcizit autorádio. Tímto svým jednáním měl způsobit majiteli osobního automobilu škodu přes 5 tisíc korun.

To ale nebylo vše, protože třiatřicetiletý muž měl znovu úřadovat v nočních hodinách mezi prvním a druhým vánočním svátkem. Tentokrát se vydal do sousedního Lokte, kde měl vniknout do prodejny suvenýrů. V té bral vše, co mu přišlo pod ruku. Kromě toho, že měl odcizit několik stovek různých upomínkových předmětů s tématikou města Loket, tak měl odcizit například i kapesníky, knížky, lihové bylinné roztoky, diáře či žárovky. Při svém odchodu měl navíc v prodejně založit na několika místech požár, který se ovšem podařilo přivolaným hasičům rychle zlikvidovat. I přesto se vlivem sálavého tepla a zplodin z hoření poničilo vybavení prodejny, obvodové zdi i výmalba s historickými motivy. Svým jednáním tak třiatřicetiletý muž způsobil v prodejně suvenýrů škodu téměř 180 tisíc korun.

Policisté následným důkladným šetřením k odcizeným předmětům zjistili důležité poznatky. O několik hodin později mezi Loktem a Novým Sedlem policisté kontrolovali podezřelou osobu. Během kontroly u muže našli upomínkové předměty, které byly odcizeny z prodejny suvenýrů. Z tohoto důvodu policisté muže okamžitě zadrželi a převezli na obvodní oddělení.

Následně bylo zjištěno, že třiatřicetiletý muž v posledních dnech přespával ve sklepě domu v Lokti, kde ho v mrazivém počasí nechávali majitelé domu. Dne 26. 12. 2018 majitelé domu muže pozvali na snídani, během které jim měl sdělit, že si nakoupil různé věci. V odpoledních hodinách se majitel domu dozvěděl o odcizených věcech z místní prodejny suvenýrů a okamžitě se šel podívat do sklepa, kde v posledních dnech přebýval třiatřicetiletý muž. Ve sklepě objevil krabice a igelitové tašky plné různých předmětů a okamžitě přivolal policii. Ukázalo se, že se jedná o věci odcizené z prodejny na náměstí v Lokti a proto je policisté okamžitě zajistili.

Kriminalisté poté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí do vazby, který jej akceptoval.

Třiatřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let, jelikož byl za stejný čin v posledních třech letech pravomocně odsouzen.

prap. Jakub Kopřiva

28. 12. 2018

