Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděje se podařilo dopadnout díky jeho zdrogovanému stavu

TEPLICKO - Během několika hodin od krádeže skončil v cele; S alkoholem usedl dvakrát za volant..

V pondělí dopoledne došlo ke krádeži věcí z vozidla v centru Teplic. Majitel zapomněl při odchodu zamknout své auto, čehož si všiml 44letý recidivista. Ten následně z přihrádky dveří u řidiče odcizil peněženku s doklady a platební kartou. Krádež byla oznámena na policii, ale to už se několikrát trestně stíhaný muž stihl přemístit na benzinovou stanici v Dubí. Tam zkusil platební kartou zaplatit za zboží. Platba mu však byla zamítnuta. Když vyšel z benzínky ven v důsledku vlivu drog, které mu kolovaly v krvi, upadl na zem a nemohl se zvednout. Toto jeho chování v kombinaci se zamítnutou platbou z cizí karty se zdálo podezřelé obsluze čerpací stanice. Ta vyrozuměla městskou policii a strážníci poté u muže našli odcizenou peněženku včetně všech dokladů. Během několika hodin se tak ocitl zloděj v policejní cele. Následně mu bylo sděleno podezření z přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vzhledem k jeho trestní minulosti, kdy již byl za obdobné skutky odsouzen, mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Pod vlivem alkoholu řídil dvakrát během hodiny

V dopoledních hodinách kontrolovali policisté v Teplicích-Proseticích před základní školou vozidlo Mercedes. Jelikož se jim chování 26letého řidiče zdálo podezřelé, provedli u něj dechovou zkoušku, která prokázala 1,7, promile alkoholu v dechu. Řidiči byl odebrán na místě řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Opilec si však ze zákazu nic nedělal a poté, co policisté opustili místo kontroly, sedl za volant znovu. Bez řidičského průkazu stihl ujet několik kilometrů. Kolem projíždějící hlídka nevěřila vlastním očím, když uviděla to samé auto s řidičem, kterému jízdu před okamžikem zakázala. Muž tedy putoval přímo do policejní cely. Po vystřízlivění mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

1. července 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

