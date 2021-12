Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděje prozradila jízda v protisměru

ČESKOLIPSKO - Ve snaze uniknout spravedlnosti přeplaval ledovou Ploučnici.

Dne 24. listopadu kolem půl třetí nad ránem projížděli policisté hlídkové služby Purkyňovou ulicí v České Lípě po kruhovém objezdu poblíž nemocnice, když se v jejich jízdním pruhu objevil v protisměru cyklista. Právě kvůli jeho jízdě v protisměru se ho rozhodli zkontrolovat, a proto zapnuli na autě výstražné zvukové i světelné znamení s nápisem STOP POLICIE. To 32letého muže ze Žandovska natolik vyděsilo, že se dal na zběsilý úprk. Nejprve se jim snažil ujet na kole, přičemž směřoval na Děčínskou ulici, odtud sjel na cyklistickou stezku vedoucí mezi Ploučnicí a silnicí na Děčínské ulici. Jakmile spatřil blížící se policejní vůz, z kola seskočil a začal utíkat opačným směrem k Pivovarské ulici. Policisté z vozu vystoupili a nadběhli mu , v té chvíli skočil v panice do řeky Ploučnice, kterou přeplaval . Policisté se na druhý břeh dostali narozdíl od něj tak, že jednoduše přeběhli most.

Zadrželi ho hned potom, co z řeky vylezl a převezli ho na policejní služebnu. Zde se prokřehlý muž převlékl do suché erární teplákové soupravy, a když se vyspal v policejní cele, navštívili ho kriminalisté, kteří si s ním popovídali o tom, jak přišel ke svému jízdnímu kolu a také o tom, proč před policisty ujížděl. Ukázalo se, že se v časovém období od 12. října do 24. listopadu vloupal do 27 sklepních komor v panelových domech na různých místech v České Lípě, a to konkrétně na sídlišti Špičák, Lada, Sever, Slovanka , ale i v centru města, kde způsobil škodu za celkem 167 000 korun. Předmětem jeho zájmu byla jízdní kola, jejichž prodejem si obstarával peníze na drogy. Zatím víme, že majitele sklepů připravil o celkem 9 jízdních kol v hodnotě 122 000 korun. Je však vysoce pravděpodobné, že mu prokážeme ještě další obdobnou trestnou činnost, na jejíž dokumentaci stále pracujeme.

Jedná se o zřejmě nenapravitelného zloděje, kterého za krádeže už v minulosti pravomocně odsoudily Okresní soud v České Lípě i Okresní soud v Kladně. Naposledy ho českolipský soud poslal do vězení 25. října letošního roku, a to na 14 měsíců. Jeho nástup do věznice se jeho zadržením 24. listopadu jen urychlil. Potom, co mu vyšetřovatel sdělil obvinění pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody a také pro přečin poškození věci, podal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Obával se toho, že by na svobodě v této trestné činnosti pokračoval. Stejného názoru byl i státní zástupce. Soudce ho nakonec poslal rovnou do výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí nepodmíněné odsouzení. Původní 14-ti měsíční trest mu může nový soudní verdikt ,na který si počká ve věznici, prodloužit ještě o dalších pět let.

7. 12. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje



