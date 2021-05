Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděje přistihli při krádeži

JABLONEC NAD NISOU – Pistáciové oříšky a SIM-karty ukradl v Tescu nenapravitelný zloděj, kterého při činu přistihl pracovník ostrahy prodejny.

V neděli 16. května policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 34letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustil týž den odpoledne krátce pře šestnáctou hodinou v prodejně Tesco v Jablonci nad Nisou. Zboží ke krádeži podezřelému do ručního nákupního košíku připravil jeho známý, který do něj vložil devět balení pistáciových oříšků a dvě balení Tesco SIM-karta – vše v celkové hodnotě 2.577,- Kč. Následně takto připravený košík se zbožím položil na podlahu u vstupního turniketu. Podezřelý poté košík vzal a odešel s ním z prodejny ven, kde byl zastaven pracovníkem ostrahy prodejny. Uvedeného skutku se navíc dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takový čin odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k této skutečnosti podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Jablonečtí policisté i nadále šetří to, jaký podíl na krádeži měl druhý muž.





18. 5. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

