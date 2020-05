Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděje policisté chytili při činu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Na Chebsku je vypátral policejní pes Karo.

V nočních hodinách ve středu 20. května letošního roku policisté zadrželi ve dvou případech zloděje přímo při činu. Na Chebsku neutekli pachatelé, kteří odcizili autobaterie a na Karlovarsku ve spolupráci s městskými strážníky bleskově chytili dvojici, která vykradla zaparkované vozidlo.



Autobaterie nakonec neodcizili

Muži ve věku 43 a 61 let se v pozdních nočních hodinách vydali do areálu společnosti v Chebu. Tam měli poničit okno do objektu a z něj odcizit dvě autobaterie pro nákladní automobil. Následně s nimi měli areál opustit. Ještě předtím si jejich počínání všiml strážný objektu, který na nic nečekal a okamžitě přivolal policisty. Ti na místo během chvilky dorazili, ale nikoho v areálu již nenašli. Policisté proto společně s policejním psovodem a jeho psem Karem vyrazili propátrávat blízké okolí. Po 600 metrech policejní pes Karo vypátral dvojici mužů a zhruba třicet metrů od nich uschované odcizené autobaterie. Policisté oba muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – venkov dvojici mužů sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny hrozí oběma trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili v posledních třech letech opakovaně.



Odcizené věci daleko neodvezli

V Karlových Varech dvojice mužů ve věku 22 a 28 let vnikla do zaparkovaného vozidla značky Ford. Z něj měli během chvilky odcizit několik desítek drobností, jako například hever, autobaterii do motocyklu, různé vrtáky či kompresor. Odcizené věci si měli naložit na přivezenou kárku a poté z místa odejít. O několik minut později přišel majitel ke svému vozidlu a okamžitě si všiml, že mu byla odcizena řada věcí. Mezitím strážníci městské policie zadrželi na nedaleké cyklostezce dvojicí mužů s kárkou. Policisté se společně s majitelem vozidla za strážníky vydali a ten poté poznal své odcizené věci. Oba muže policisté zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Kromě toho policisté ještě zjistili, že dvojice měla 16. května letošního roku vniknout do areálu jedné z karlovarských společností a tam z odstaveného přívěsu odcizit motorovou pilu či křovinořez.

Karlovarští policisté zahájili trestní stíhání a oba muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného osmadvacetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. Vyšetřování dvaadvacetiletého muže probíhá na svobodě.



Nyní jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 5. 2020

Odkazy do noveho okna Policejní pes Karo Detailní náhled

vytisknout e-mailem