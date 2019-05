Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděje chytli policisté při činu

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního devětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

Obviněný měl nejdříve na začátku května letošního roku vniknout do paintballové arény na Chebsku, kde měl z uzavřeného objektu nakonec odcizit dvě lahve alkoholu. O několik dní později si vybral rekonstruovaný rodinný dům poblíž Chebu. Do nemovitosti měl násilně vniknout a následně dům prohledat. K oknu si měl poté připravit několik věcí, které se chystal odcizit, a to například prodlužovací kabely, přímočarou a ruční pilu či elektrické bourací kladivo. Ještě předtím, než ale stihl odcizené věci naložit do nedaleko zaparkovaného vozidla, tak ho poblíž rodinného domu zadržela policejní hlídka z obvodního oddělení Cheb – město. Tímto svým jednáním majiteli nemovitosti způsobil škodu přibližně 7 tisíc korun.

Po provedených úkonech kriminalisté státnímu zástupci podali návrh na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Muže poté poslal soudce do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl za stejný trestný čin v posledních třech letech pravomocně odsouzen.

20. 5. 2019

