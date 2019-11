Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj žvýkaček

PLZEŇ - VENKOV - Policisté pátrají po totožnosti možného pachatele krádeže.

Policisté z obvodního oddělení Třemošná zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po totožnosti dosud neznámého pachatele pátrají. Uvedeného protiprávního jednání se pachatel dopustil v noci z 19. října 2019 na 20. října 2019. Zloděj se tu noc vloupal do objektu cukrárny v Třemošné, a to tím, že rozbil skleněnou výplň okna, okno otevřel a následně vnikl dovnitř. Objekt prohledal a s sebou si odnesl padesát balíčků žvýkaček. Majitelka vyčíslila celkovou škodu na více než tři tisíce korun.

Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili maximální počet stop a také fotografie z kamerového záznamu, které mají k dispozici pro účely trestního řízení.

Žádáme občany, kteří by na zveřejněných fotografiích osobu pachatele poznali, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158.



por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

21. listopadu 2019

vytisknout e-mailem