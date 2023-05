Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj zřejmě využil příležitosti a kradl

JABLONECKO – Zloděj včera odpoledne využil příležitosti a zřejmě z neuzamčeného zaparkovaného vozidla ukradl notebook a batoh s osobními věcmi majitele. V souvislosti s tímto případem opět připomínáme velice dlouho známé pravidlo, že „AUTO NENÍ TREZOR!“.

Včera odpoledne v Maršovicích části Čížkovice dosud neznámý pachatel využil toho, že majitel po zaparkování zřejmě zapomněl uzamknout vozidlo, které u jednoho s domů u hlavní silnice zaparkoval dvacet minut po šestnácté hodině a odešel na návštěvu. Během následujících dvou a půl hodin zloděj využil příležitosti a ze zaparkovaného vozidla VW Sharan odcizil notebook a batoh, které nechal majitel odložené viditelně na sedadle spolujezdce. V odcizeném batohu měl uloženou peněženku se svými osobními doklady, doklady k vozidlu, platební kartou a finanční hotovosti. Neznámý pachatel mu svým jednáním způsobil celkovou předběžnou škodu ve výši 11.000,- Kč. Samotné vozidlo zůstalo nepoškozené. Veškeré okolnosti celého případu nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za jejichž spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme řidiče, aby v zaparkovaných vozidlech nenechávali viditelně odložené věci, snímatelné navigace a kamery. Všechny tyto předměty jsou velkým lákadlem pro zloděje, kteří mnohdy způsobí majiteli vozidla vyšší škodu jeho poškozením, než je následně například hodnota odcizené věci. Opakovaně tedy připomínáme dlouho známé pravidlo, že „AUTO NENÍ TREZOR“. Nedávejte proto takovým zlodějům příležitost. Své zaparkované vozidlo řádně před svým odchodem uzamkněte, zabezpečte a nenechávejte v něm viditelně nic, co by mohlo zloděje přilákat.

Doporučujeme:

Při odchodu od vozidla zkontrolujte, zda jste řádně vozidlo zajistili, uzamkli a nenechali otevřená okénka.

Zjistěte, zda nejsou zvenčí vidět předměty, které jste nechali ve vozidle.

Zkontrolujte, zda jste nenechali na viditelných místech vystavené hodnotné předměty, jako jsou kabelky, peněženky, kamery, fotoaparáty počítačové komponenty, mobilní telefony, kufříky a další věci, které mohou být lákadlem pro zloděje.

Důrazně připomínáme, že velkým lákadlem pro zloděje jsou stále také navigační systémy i kamery.

Odnímatelný navigační systém nebo kameru uschovejte na bezpečné místo, nebo vezměte s sebou.

Jedním z preventivních opatření je také vhodné místo k parkování. Hlídaná parkoviště, viditelná a frekventovaná místa ztěžují zlodějům vloupání.

Pokud zjistíte, že Vám z vozidla byly odcizeny věci nebo byl vůz odcizen, vše oznamte Policii České republiky na linku 158, nebo přímo na služebnu v místě, kde k vloupání či krádeži došlo.

Nikdy s vykradeným vozidlem nemanipulujte, mohli byste zničit případné stopy.

Nebuďte lhostejní, a pokud vidíte podezřelou osobu pohybující se mezi zaparkovanými vozidly, volejte Policii ČR. Příště může být ohrožen Váš majetek a něčí pomoc Vám přijde v hod!

Na závěr tedy krátké shrnutí: Všechny cenné předměty, které necháváte ve vozidle, mohou přilákat nenechavce, kteří dokáží způsobit větší škodu na vozidle, než je v konečném důsledku škoda na odcizených věcech, a to například tím, že rozbijí okénko auta, aby si vzali pár drobných mincí, které vidí ve středovém panelu vozidla. Proto doporučujeme, aby si řidiči nenechávali ve vozidle žádné cennosti. Pokud již musí z nějakého důvodu v autě nechat cenné věci, pak tyto věci uschovejte např. aspoň do kufru vozidla, aby na ně nebylo vidět. Vozidlo si vždy řádně zabezpečte, a to i v případě, pokud se vzdalujete od vozidla i na okamžik, např. když jdete vrátit nákupní košík poté, co jste si vyložili nákup. Mohlo by se stát, že než se vrátíte zpět ke svému vozidlu, tak Vám z něj budou věci odcizeny. Zlodějům opravdu stačí jen chvilička, aby využili své příležitosti.





23. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem