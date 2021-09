Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj ze zahrady odcizil okrasné bonsaie

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Majiteli způsobil škodu 16 tisíc korun

Policisté z Prahy venkov - VÝCHOD od pátku 3. září šetří případ odcizených okrasných dřevin ze zahrady v Brandýse nad Labem.

V době od 2. do 3. září neznámý pachatel překonal oplocení rodinného domu v ulici Tyršova a ze zahrady odcizil okrasnou dřevinu borovice lesní starou 40 - 50 let v hodnotě 15 tisíc korun a dále okrasnou dřevinu Caragana Spinos starou 10 let v hodnotě jeden tisíc korun. Obě tyto okrasné dřeviny si jejich majitel šlechtil a pěstoval do podoby bonsají.

Neznámý pachatel tak čtyřiapadesátiletému majiteli způsobil škodu ve výši16 tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny může pachatel skončit ve vězení až na 2 roky.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

6. září 2021

